Skandaliczny wpis dziennikarza Gazety Wyborczej!

To Kukiz nazwany świnią, to kandydaci Konfederacji nazwani małpami. pic.twitter.com/CFVVodQTqf

"To jest objaw słabości i paniki, że powstaje realna narodowo-wolnościowa opcja polityczna. Słusznie się obawiacie. Bo będziemy robić swoje, a nie to, co podyktuje nam Czerska" - skomentowała Kaja Godek, która również należy do sojuszu "Konfederacja".