Skandaliczny wpis Donalda Tuska po ataku na Magdalenę Ogórek

Urszula 4.2.19 13:42

"...wszyscy powinni solidarnie, W RAMACH PRAWA,"



Umiesz czytać Frondo ze zrozumieniem? Gdzie tu jest aprobata do takiego zachowania jakie miało miejsce w stosunku do p.Ogórek? Kłamiecie wszyscy. Nie dziwię się, że ludziom puszczają nerwy skoro argumenty nie docierają. No i to wciskanie kitu jakoby opozycja była winna nienawiści jaka panuje. Do czego chcecie doprowadzić? Do tego aby polała się krew?