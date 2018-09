Skandaliczny tytuł w ''Fakcie''. Redaktor naczelny przeprasza, dziennikarze umywają ręce

"Wszystkich, którzy czują się urażeni tytułem do tekstu o życiu Leszka Millera juniora, przepraszam" - napisał na swoim twitterowym koncie Robert Feluś redaktor naczelny "Faktu". Przeprosiny dotyczą skandalicznego tytułu nt. śmierci Millera juniora.

"Ojciec wybrał politykę, a syn sznur" - taki tytuł pojawił się dziś w gazecie "Fakt na weekend". Tytuł był odniesieniem do samobójczej śmierci Leszka Millera juniora.

Tytuł natychmiast wywołał falę komentarzy internautów, którzy nie pozostawiali suchej nitki na gazecie oraz dziennikarzach.

"Dno, obrzydlistwo, przegięliście" - pisali internauci.

"Dziękuję wszystkim, którzy przedostatni dzień urlopu umaili mi inwektywami i groźbami. Z zasady nie odnoszę się do żadnej publikacji w Fakcie, o której nie mam pojęcia. Więc i do tego. Wkurza mnie to, co jest na jedynce gazety. Moraliści..." - napisał zaś Mikołaj Wójcik, szef działu polityka.

mor/twitter/fronda.pl