Skandaliczny atak Stępnia na ministra Ziobro! ,,Takie działania mógłby podejmować agent obcego mocarstwa''

„Nie mam dużego przekonania co do znajomości prawa przez pana ministra Ziobrę. W tym świecie on chyba nie czuje się najlepiej” - w takich słowach były prezes TK Jerzy Stępień usiłował podważać kompetencje ministra Zbigniewa Ziobro w rozmowie z Onetem.

W zasadzie cały wywiad z byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego można by określić po prostu mianem ataku na ministra sprawiedliwości. Rozmawiano o wniosku Zbigniewa Ziobro do TK o uznanie za niekonstytucyjną regulacji prawa UE w kwestii dopuszczalności występowania przez polskie sądy z pytaniami do TSUE w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości. To rozszerzenie wniosku Ziobry z sierpnia po tym, jak SN zawiesił niektóre z zapisów nowej ustawy o SN.