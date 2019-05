Skandaliczne zachowanie radnych Koalicji Obywatelskiej! ,,To skok w polityczną przepaść!''

100% racji 30.5.19 14:07

Za KOMUNY mówiono Radny, Radny co ty taki bezradny ?

Dziś My PO Radni nie jesteśmy bezradni,

stanowcze nie ! dla wyboru Papieża !

stanowcze nie ! dla rocznicy wolnych wyborów do Senatu !

no pasaran ! krzyczą dzieci i wnuki III SB