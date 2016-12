Skandaliczne zachowanie KODziarzy. Gwizdali podczas obchodów Powstania Wielkopolskiego

reklama

O tym, że KOD nie potrafi niczego uszanować mieliśmy się okazję przekonać już wielokrotnie – chociażby przy okazji pogrzebu ‘Inki’. KOD-ziarzy nie mogło więc zabraknąć i dzisiaj podczas obchodów Powstania Wielkopolskiego.

Tym razem wygwizdali Apel Pamięci, który odczytywany był w Lesznie podczas obchodów Powstania Wielkopolskiego. Wyczytywano powstańców wielkopolskich, ale i żołnierzy września, niezłomnych, opozycję demokratyczną oraz ofiary katastrofy smoleńskiej. Członkowie KOD postanowili ten moment znieważyć, co obecni podczas obchodów przyjęli bardzo negatywnie.

„Podczas centralnych uroczystości obchodów Powstania Wielkopolskiego w Lesznie doszło do skandalicznego zachowania KOD-u. Kiedy odczytywany był Apel Pamięci, który obejmował powstańców wielkopolskich, żołnierzy września, żołnierzy niezłomnych, działaczy opozycji demokratycznej i ofiary katastrofy smoleńskiej – członkowie KOD buczeli i gwizdali. Tego nigdy wcześniej u nas w Lesznie nie było, to stało się po raz pierwszy, że ktoś na uroczystości tak wysokiej rangi zachował się w tak skandaliczny sposób. (…)Leszno liczy 60 tys. mieszkańców. Dla nas obchody Powstania Wielkopolskiego to są bardzo podniosłe wydarzenia. Obchody rozpoczęły się uroczystą Mszą św., gdzie kościół wypełniony był po brzegi. Byli obecni m.in. harcerze, przedstawiciele „Sokoła” i wielu organizacji społecznych. To były uroczystości, w których wzięło udział kilkaset osób.”

- mówi portalowi niezalezna.pl Damian Małecki, historyk oraz prezes i założyciel TG Sokół.

Podkreślił też fakt, że wygwizdanie Apelu Poległych wywołało wśród obecnych podczas obchodów oburzenie, niesmak, nawet politowanie. Patrzono na to, jak pisze Małecki, z obrzydzeniem.

