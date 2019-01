Skandaliczne!!! USA: Znak Polski Walczącej na ulotkach wśród symboli nazistowskich

Maria Błaszczyk 16.1.19 9:37

Nie, patriota=/=faszysta.

Faszysta=faszysta.

Widzieliśmy tych maszerujących z kotwicami w listopadzie. Pamiętamy, jak krzyczeli, czym będą bić takich jak ja.

Pisałam wtedy setki komentarzy, że pozwalanie na to doprowadzi do rozlewu krwi. W końcu jakiś człowiek uzna, że wrzaski o mordowaniu czerwonych nie starczą - ile można tak się drzeć? - i czas to zrealizować. I weźmie jakieś narzędzie - i zabije jakiegoś lewaka.



Moi obaj dziadkowie brali udział w Powstaniu. Znałam tylko jednego, ale zdrowy rozsądek nakazuje uważać, że ten drugi również nie był miłośnikiem faszyzmu. Robili to zapewne właśnie po to, by skończyć z takimi, co wzywają do mordowania innych w imię wyższości jednej rasy nad innymi (Europa będzie biała albo jaka?) i o innych poglądach.

A teraz rasiści, homofobi i ksenofobi uzywają tego symbolu, jak swojego...

Szkoda wielka.