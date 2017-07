Kiedy wydawało się, że wszyscy przyzwyczailiśmy się już do skandalicznego zachowania posła PO Sławomira Nitrasa, dziś postanowił on przebić wszystkie swoje dotychczasowe wypowiedzi. Na mównicy sejmowej mówił do marszałka Brudzińskiego: "Może pan sobie dzwonić pewną częścią ciała".