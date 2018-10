Skandaliczne słowa nauczyciela o Smoleńsku. Marta Kaczyńska reaguje

"Słowa wypowiedziane przez tego człowieka do uczniów świadczą jednak o istnieniu przynajmniej w pewnych środowiskach zaniku wartości, podstawowych zasad oraz pełnego przyzwolenia na poniżające traktowanie ludzi oraz szarganie autorytetu państwa"- podkreśliła prawniczka, która przyznała, że felieton miał dotyczyć innego tematu, jednak wypowiedź nauczyciela WOS bardzo ją poruszyła. W swoim tekście Kaczyńska-Zielińska odnosi się do kwestii "dehumanizacji katastrofy smoleńskiej". Jak pisze córka śp. pary prezydenckiej, mimo iż w katastrofie smoleńskiej, łącznie z jej rodzicami, zginęło 96 osób, niemal zawsze traktowano ją "wyłącznie w kategorii wydarzenia politycznego", zatarł się natomiast "wymiar ludzki, wymagający zawsze tak samo godnych określeń w obliczu śmierci".

"W debacie publicznej oponenci walczących o wyjaśnienie przyczyn rozbicia się Tu-154M używali obraźliwego, drwiącego tonu, który przeniknął do społeczeństwa na tyle skutecznie, by zostać usłyszanym z ust pedagoga w szkole"- zauważyła autorka felietonu. Dlaczego doszło do sytuacji, gdy w tym tonie o katastrofie mówi nauczcyciel? Tutaj Marta Kaczyńska-Zielińska wymienia kilka przyczyn: "obrażanie i dyskredytowanie Lecha Kaczyńskiego zarówno za życia, jak i po tragicznej śmierci, co świadczy o kryzysie autorytetu państwa; przedstawianie od lat 90. Kościoła jako wroga; studzenie punitywizmu; hedonizm wywołany m.in. hasłem "Róbta co chceta"; zrównanie patriotyzmu z nacjonalizmem".