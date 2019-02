Skandaliczne słowa Mitchell. Jest odpowiedź premiera

M. 14.2.19 18:16

Nie wiem czy jest na świecie państwo, które prowadzi bardziej antypolską politykę niż Izrael. Młodym Żydom wpaja się pogardę dla wszystkiego co związane jest z polskością, a najlepszym tego przykładem są ich wycieczki do Polski. Dla każdego młodego Żyda rzeczą absolutnie oczywistym jest, że to Polacy są odpowiedzialni za Holocaust i to w stopniu większym niż Niemcy. Tymczasem, z naszych podatków finansuje się instytucje, które wspierają tą antypolską narrację. Polscy politycy ciągle gadają o wielkiej przyjaźni z Izraelem, a teraz jeszcze zorganizowali konferencję o tym, jaki to straszny jest Iran - chyba największy wróg Izraela w regionie. Przy okazji tej imprezy nasi "sojusznicy" wylewają na durnych gospodarzy wiadra pomyj, a gospodarze cieszą się, jakby im kto w kaszę napluł.To jest szanowni Państwo KATASTROFA!