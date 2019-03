Skandaliczne słowa Gronkiewicz-Waltz: Żałuję, że głosowałam na Lecha Kaczyńskiego

"Dziś tego żałuję, bo w ten sposób przyłożyłam się do tego, że bracia Kaczyńscy pozostali w wielkiej polityce"-stwierdziła prezydent Warszawy.

To nie pierwsza złośliwa wypowiedź byłej prezydent Warszawy na temat Śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego- jej poprzednika w stołecznym ratuszu. Po wybuchu w 2016 r. afery reprywatyzacyjnej Gronkiewicz-Waltz wielokrotnie przerzucała na poprzedniego włodarza stolicy odpowiedzialność za szkody wyrządzone warszawiakom przez "kolekcjonerów" kamienic.

"On jest zupełnie nieudany, w dodatku w niezbyt korzystnym miejscu, w dziwnej konkurencji do pomnika Piłsudskiego"- powiedziała rozmówczyni "DGP". W ocenie byłej prezydent, jeżeli Lech Kaczyński powinien mieć jakikolwiek pomnik, to raczej w okolicach Muzeum Powstania Warszawskiego.