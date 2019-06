Skandaliczne słowa Gretkowskiej o Szydło. ,,Występuje w Polsce w roli Matki Boskiej''

Han 7.6.19 13:35

Ta feministka nie dorosła Premier Szydło do kostek.Obrażanie ludzi to ich zadanie .Wolność wg tej pani to szanowanie ich toku myślenia.Inne myślenie nie jest już tolerowane.

Za wszystko kiedyś przyjdzie zapłacić.

ALE CHYBA NA TAKIE I

PSEUDO INTELEKTY NIE MA CO ZWRACAĆ UWAGI.