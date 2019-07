Skandaliczne słowa Dulkiewicz. PiS odpowiedzialne za samobójstwa uczniów

koko 10.7.19 10:01

Bycie Prezydentem Miasta to nie tylko przywileje , poklaski , spotkania , rauty, itd. To także - przede wszystkim NADZÓR nad praca Urzędu - Wydziałów . Jak realizują swoje PODSTAWOWE OBOWIĄZKI. Czy ktoś policzył ile dzieci , ile podań do jakich szkół, ile miejsc w szkołach , a może zwiększyć ilość klas , itd, itd, Najprościej to znaleźć chłopca do bicia.

Próby samobójcze - to efekt wychowania tzw. BEZSTRESOWEGO DZIECKA.