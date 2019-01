Skandaliczne insynuacje Frasyniuka!!!

Tego można się było spodziewać. Głos po śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zabrał Władysław Frasyniuk. Jednak słowa, jakie padły z jego ust, to już nie tylko uderzanie w PiS i obarczanie go winą za śmierć Adamowicza. Frasyniuk bowiem potrafi za jednym zamachem trafić też w pamięć o… Żołnierzach Wyklętych.

„To nie jest chory psychicznie – wiedział w kogo uderzyć i którego dnia. Ugodził również w Owsiaka, to było straszne uderzenie. To niewątpliwie człowiek rozchwiany i z poczuciem krzywdy, ale do tego doszła Telewizja Polska, która wzmacniała to poczucie”.