Skandaliczne ataki ,,Obywateli RP'' pod Sejmem!

Pod Sejmem zgodnie z zapowiedziami zebrali się dziś „Obywatele RP” wraz z Pawłem Kasprzakiem. O proteście tym powiedzieć można wiele, ale z pewnością nie to, że jest pokojowy.

Protestujący otoczyli Kornela Morawieckiego po tym, jak ten wyszedł z Sejmu i krzyczeli za nim „zdrajca” czy „będziesz siedział”.

Co najbardziej szokujące, to fakt, że nie mamy do czynienia z pojedynczymi przypadkami chamskiego zachowania - „Obywatele RP” są z tego dumni, pisząc na twitterze:

„Wychodzący z sejmu Morawiecki senior został przywitany okrzykami:#będzieszsiedział#zdrajca Jesteśmy❗️#SejmJestNasz”.