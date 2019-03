Skandaliczna grafika udostępniona przez Struzika! Mowa nienawiści wobec J. Kaczyńskiego

"Oburzający przykład mowy nienawiści zastosowany w publicznym wpisie przez Marszałka Adama Struzika jest incydentem wymagającym reakcji, sprostowania i co najmniej przeprosin" - napisał Radny sejmiku województwa mazowieckiego Artur Czapliński.

Na całym świecie po takim wpisie byłaby dymisja bo same przeprosiny Panie marszałku @StruzikAdam nie wystarczą. pic.twitter.com/fV63IxuYh1

Na skandaliczny wpis zareagowali natychmiast internauci, a także politycy Prawa i Sprawiedliwości. Radny Artur Czapliński wezwał Adama Struzika do przeprosin i zaprzestania mowy nienawiści.

"Wzywam także Marszałka Adama Struzika do dymisji z zajmowanego stanowiska, a władze koalicji KO-PSL w Sejmiku Województwa Mazowieckiego do natychmiastowego odwołania osoby Marszałka, która w tak oburzający sposób dyskredytuje swoich politycznych przeciwników" - napisał Czapliński, jednocześnie stwierdzając, że w najbliższym czasie skieruje w tej sprawie pismo do rzecznika praw obywatelskich, aby ten podjął postępowanie wyjaśniające.