Skandal! Wyborcza publikuje fałszywy list biskupów ws. LGBT

Einstein 14.7.19 20:14

WIADOMO ŻE POLSCY BISKUPI NIE NAWOŁUJĄ DO MIŁOŚCI DO NIEKATOLIKÓW.



Polski kościół zatrzymał się w średniowieczu. Aż się dziwię, że nie wzywają do palenia czarownic.



Gdyby kler walczył chociaż w 1% tak mocno z pedofilią wśród swoich, co z LGBT, to już dawno by nie było pedofilii w kościele, a tak to stanowi sporą część tej firmy.