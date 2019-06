Skandal w UE!-Unijne fundusze tylko dla 'pokornych'!!!

Jak dodał, decyzja ta będzie wymagała kwalifikowanej większości, co oznacza, że może zostać przyjęta nawet przy sprzeciwie niektórych państw! Mimo iż w ostatnich tygodniach w Brukseli priorytetem była kwestia obsadzania wakatów na najwyższych unijnych stanowiskach, to z pewnością Wspólnota w najbliższych miesiącach powróci do dyskusji o przyszłym budżecie na lata 2021-2027. To skomplikowana kwestia, bo ostateczny kształt ram finansowych UE wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw.