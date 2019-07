Skandal w Onecie. Oto, co zrobili homoseksualiści

Maria Blaszczyk 2.7.19 14:14

Ckni Ci się?



Piękne to były czasy, co?

Jak pan Nowakowski zamordował pana Kusia - to wyrok był jak za kradzież...

A jak reżim chciał skompromitowac pana Andrzejewskiego - wypuszczono esbecką fałszywkę, list napisany, w którym domagał się on równych praw dla mniejszości seksualnych w Polsce. Trudno było esbekom sobie było wyobrazić coś równie kompromitującego.