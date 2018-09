Skandal! ,,Sympatyków PiS nie obsługuję''. Sprzedawca może mieć kłopoty [ZDJĘCIA]

Skandaliczna decyzja właściciela sklepu Żabka w Ostrowie Wielkopolskim. Mężczyzna otworzył sklep w niedzielę niehandlową, wywieszając w nim informację, że nie ma zamiaru obsługiwać członków oraz sympatyków Prawa i Sprawiedliwości.

„W związku z niedzielą niehandlową członków i sympatyków PiS nie obsługuję, ponieważ nie pozwala mi na to klauzula sumienia”

- taki napis witał klientów w Żabce przy ulicy Kaliskiej 22. Franczyzobiorca miał na dodatek na sobie słynną koszulkę z napisem „Konstytucja”.

Sieć sklepów „Żabka” wystosowała już oficjalne oświadczenie, w którym odcina się od zachowania sprzedawcy i podkreśla, że niedopuszczalne jest dyskryminowanie klientów ze względu na ich poglądy:

„Sklepy Żabka są prowadzone przez ponad 3,5 tys. franczyzobiorców, którzy niezależnie zarządzają swoimi placówkami. Charakter naszej współpracy nie odnosi się do ich poglądów politycznych. Bez wątpienia sklep nie jest miejscem do organizowania happeningów politycznych, na co zwrócimy uwagę franczyzobiorcy”.

Dodano, że komunikat zamieszczony został bez wiedzy i zgody sieci i podkreślono:

„Dlatego obecnie analizujemy jakie kroki powinniśmy podjąć w związku z tym zdarzeniem”.

dam/TVP.Info,Fronda.pl