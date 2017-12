Skandal! Sikorski o Szydło: ''Wredny babsztyl''

Były szef resortu spraw zagranicznych i obrony narodowej Radosław Sikorski niejednokrotnie już „zabłysnął” skandalicznymi sformułowaniami. Tym razem jednak poszedł o krok za daleko.

Premier Beata Szydło została przez Sikorskiego nazwana we wpisie na twitterze „wrednym babsztylem”:

„Wredny babsztyl śmie grozić 'aferami,' w których nie postawiono nawet zarzutów, o wyrokach nie wspominając. Lepiej by przeprosiła za osławiony audyt, za haniebny list do przywódców Europy ws. Tuska i za próbę wrobienia chłopaka we własny wypadek samochodowy”.

Trudno komentować tak obelżywe sformułowania wobec szefowej polskiego rządu, Sikorski dał w nim się poznać o wiele bardziej niż jemu samemu się wydaje