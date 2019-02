SKANDAL!!! Różańce z krwi gejów w muzeum w Warszawie!!!

Od lat powtarzam, że sztuka nowoczesna jest instrumentem lewicowej indoktrynacji. I nie ma żadnego powodu, by była finansowana z pieniędzy podatników. Lepiej by było, gdyby pieniądze dziś odbierane w podatkach zostawały w kieszeniach podatników, i to oni by decydowali czy i na jaką sztukę je wydawać. Dziś podatnicy są zmuszani do finansowania sztuki szerzącej nienawiść do katolicyzmu i polskości.