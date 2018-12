Skandal!!! Przybysz- od aborcji dla jakości życia - zaśpiewa... u Szlachetnej Paczki

Natalia Przybysz to piosenkarka znana z tego, że dokonała aborcji. Jak tłumaczyła ta matka dwójki dzieci, kolejne dziecko... zepsułoby jej jakość życia, no, i musiałaby szukać większego mieszkania. Przybysz za swoje wynurzenia o aborcji została skrytykowana nawet przez ,,Gazetę Wyborczą''. To człowiek, za którego można się tylko modlić o jgo nawrócenie. Nie może być autorytetem dla żadnego katolika. A jednak...