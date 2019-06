Skandal! Prof. Płatek: Więzienia zapełniają wyborcy PiS

nikt 26.6.19 9:15

Prawo nie jest złe , jest tragiczne i jego nowelizacja jest konieczna . O 20 lat za późno , ale lepiej późno niż wcale. A insynuacja , że kryminalistami są przede wszystkim wyborcy PiS zakrawa już nie na partyjny fanatyzm lecz na idiotyzm. Właśnie słuchałam w telewizji wypowiedzi prof. socjologii na temat ostatniego zabójstwa 9-miesięcznej dziewczynki przez patologicznych rodziców . Bardzo rozsądnie mówiła pani prof . .Do pewnego momentu : gdy z przekąsem wypowiedziała się o PiS , 500 + i promocji rodziny . Do tej pory nie wymyślono niczego lepszego dla dziecka niż rodzina .A to 500 + niezależnie od pewnych wad pomogło wielu rodzinom wielodzietnym

Nic nie jest idealne . Wszystko ma swoje wady i zalety . " Jeszcze się taki nie urodził , który by wszystkim dogodził " . A rządy PiS są o wiele lepsze niż ich poprzedników , a zwłaszcza PO . Dla zwykłych obywateli oczywiście , a skoro kręgom pewnych tzw . elit się nie podobają i czepiają się każdego drobiazgu by robić " zadymę " ? Raczej nie jestem tym zaskoczona .