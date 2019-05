Skandal podsłuchowy. Policja całkowicie ,,przecieka''

anonim 20.5.19 9:25

ale dlaczego mnie to wcale ale to wcale nie dziwi. po zmianie abw i policji w korporacje w których awanse są rylko dla ustawionych (to sprawka PO i szajki tuska) do pozostawienia miernych i prawie wiernych dzieci towarzyszy sb (to sprawka PiS) kto ma chronić państwo polskie.....