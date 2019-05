Skandal! Pod ukryciem nocy wywieszono dziecięcą bieliznę na drzwiach plebanii

michu 25.5.19 10:27

Można by podejrzewać SB, ale to niemożliwe bo akurat zapadło się pod ziemię bezpotomnie (ani potomków biologicznych, ani ideowych nie zostawili, tylko podobno zniknęli). Dlatego dziś nie można upominać się o krzywdę dzieci, które były przez nich skrzywdzone (zresztą to byłoby nie humanitarne bo nawet gdyby przypadkiem znależli się na ziemi to już starsi schorowani ludzie), albo bezpośrednio albo przez katowanie ich rodziców. Zresztą skoro lewackie media o tym nie trąbią to temat nie ma prawa istnieć ;)