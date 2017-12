Skandal! Niemiecka telewizja: Kto nie chce relokacji, niech wyjdzie z UE

Dziennikarka telewizji publicznej ARD wezwała Polskę, Czechy i Węgry do wystąpienia z Unii Europejskiej z powodu oporu tych krajów wobec relokacji imigrantów.

Komentarz z takim przesłaniem wygłosiła w czwartek redaktorka radia i telewizji niemieckiej (WDR), Isabel Schayani w głównym magazynie informacyjnym ARD. Było to post scriptum do informacji dnia dotyczącej nowego sporu o relokacje uchodźców podczas unijnego szczytu w Brukseli.

Isabel Schayani (49 lat) jest prominentną dziennikarką mediów publicznych. Jej ojciec pochodzi z Iranu, a ona sama studiowała wiedzę o islamie, prawa człowieka i język arabski. Od 2014 roku pracuje jako korespondentka ARD w Nowym Jorku. Od 2015 roku angażuje się też na rzecz uchodźców w adresowanym do muzułmańskich migrantów radiowym magazynie w 4 językach, „WDR-for-you”. Schayani jest blisko zaprzyjaźniona ze znanym niemieckim pisarzem irańskiego pochodzenia, Navidem Kermani. Podobnie jak on opowiada się za modelem tzw. liberalnego islamu oraz polityką otwartych granic dla migrantów z krajów muzułmańskich.

„Można być za lub przeciwko Unii. Ja opowiadam się za silną Unią Europejską; ci którzy są tego samego zdania powinni zostać na pokładzie, w przeciwnym razie najlepiej już teraz wysiąść, pójść do kuchni, czy coś takiego. To radziłabym Polsce, Węgrom i Czechom to znaczy wystąpić… opuścić Europejską Wspólnotę” – powiedziała Schayani.

Zdaniem dziennikarki różnica zdań w kwestii uchodźców to sygnał, że wspomniane trzy państwa muszą pójść inną drogą. „Ich wyobrażenie o polityce migracyjnej jest najeżone kolcami. Chcą budować zasieki, uszczelniać granice, to jest dla nich ważne i na to chcą wydawać pieniądze. Ale jeśli tak ma wyglądać Unia, to nie będzie to silny podmiot. Jedni przyjmują uchodźców, inni się odwracają plecami. W ten sposób zasada solidarności będąca fundamentem Unii przestaje obowiązywać” – skomentowała.

„Teraz powinniśmy powiedzieć Polsce, Węgrom i Czechom: Jest oczywiste, że potrzebujemy współpracy i systemu kwotowego, żeby nie pogrążyć Włoch i Grecji. Europa musi być silna i solidarna, a kto jest innego zdania powinien wyjść. Teraz jest na to najlepszy moment” – podsumowała Schayani.

Isabel Schayani za swoje dotychczasowe dziennikarskie zaangażowanie na rzecz integracji muzułmańskich uchodźców w Niemczech otrzymała właśnie prestiżową nagrodę Hansa Joachima-Friedricha, doroczne wyróżnienie dla najlepszych dziennikarzy telewizyjnych. Podczas wręczania nagrody podkreślono, że znana redaktorka reprezentuje „najwyższy poziom warsztatowy i obiektywizm, uprawiając swój zawód mądrze i z uśmiechem”.

Z Kolonii A. E. Wolska

ZA: EUROISLAM.PL

dam