Skandal na Tajwanie: Licealna parada nazistów

Skandal na Tajwanie. Uczniowie jednego z prywatnych liceów wzięli udział w tzw. paradzie nazistów. Towarzyszył im nawet jeden z nauczycieli.

Uczniowie ubrani byli w nazistowskie mundury, wymachiwali wielką swastyką. Na czele jechała atrapa niemieckiego czołgu. Wraz z uczniami w paradzie wziął udział jeden z nauczycieli, który wcielił się w … Adolfa Hitlera.

O sprawie piszą już lokalne i światowe media. Wszczęto już postępowanie karne , a władze Tajawanu wyraziły ubolewanie z powodu braku szacunku dla zamordowanych przez nazistów Żydów w trakcie II Wojny Światowej. Rezygnację złożył dyrektor placówki.

@ynetnews you were quoted in an article by @TIME https://t.co/kvM0Iqn3Ho