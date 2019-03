Skandal na Kongresie Edukacji Religijnej w Los Angeles!

W dniach 21-24 marca tego roku odbył się Kongres Edukacji Religijnej w Los Angeles . Kongres stanowiło 10 warsztatów poświęconych tematyce LGBTQ (lesbijki, geje, biseksualiści, transseksualiści, queer) , z których aż 9 zatytułowano jak „LGBTQ Ministry” (posługa LGBT). Amerykańskie media donoszą, że w trakcie Kongresu jawnie promowano homoseksualizm i nie tylko. Te same media informują, że już na poprzednich Kongresach Edukacji Religijnej dochodziło do promocji środowisk LGBT. To straszne, że niektórzy katolicy w USA przykładają rękę do promocji zboczeń seksualnych.