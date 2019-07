Skandal! ,,Die Zeit'' o ,,duchowych braciach Putina''. Wskazuje między innymi na PiS

Alice Bota odnosi się do ostatniego wywiadu, jakiego Putin udzielił „Financial Times”. Jak czytamy na stronie internetowej „Deutsche Welle”:

„Prezydent Rosji uznał liberalizm za przestarzały. Jego zdaniem idee liberalne znajdują się w konflikcie z poglądami większości społeczeństwa, a migracja prowadzi do bezprawia”.

Według autorki komentarza opublikowanego przez „Die Zeit”, słowa Putina „mogą napędzić strachu”. Powód? Według niej Putin sądzi iż „wybiła właśnie jego godzina, by stanąć na czele globalnego ruchu antyliberalnego”.

Autorka wskazuje, że Putin ma jej zdaniem nowych sojuszników, podzielających jego poglądy w tej kwestii. To Brazylijczycy, Chińczycy, Saudyjczycy, Hindusi oraz Turcy. Wymienia również partię Marine Le Pen we Francji, Fidesz na Węgrzech czy Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. To partie, które uważają liberalizm za „zło tego świata” - stwierdza Bota – oraz twierdzą, że trzeba przed nim chronić własny kraj.