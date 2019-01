Skandal. Co Sikorski ujawnia w swojej książce?

Były szef MSZ napisał też, w jakim konkretnie budynku przesłuchiwano obcokrajowców. ,,Może jedyną korzyścią z wasalnego epizodu centrum przesłuchań w Kiejkutach jest to, że willę, w której Amerykanie trzymali terrorystów, później dla niepoznaki wyremontowano, dzięki czemu miałem godziwe warunki noclegowe podczas dorocznych spotkań z młodym narybkiem naszych szpiegów'' - napisał.

,,Dziennik Gazeta Prawna'' podaje ponadto, że Radosław Sikorski sugerował też w swojej książce powiązania polskich dyplomatów z wywiadem. Dotknęło to między innymi byłego pracownika polskiej ambasady na Białorusi, Witolda Jurasza.

Po pierwsze napisał, że byłem oficerem bądź współpracownikiem polskiego wywiadu. To albo nieprawda, albo ujawnienie tajemnicy państwowej czyli przestępstwo. Dziwię się, że R. Sikorski krytykuje przy okazji promocji książki Antoniego Macierewicza za ujawnianie aktywów polskiego wywiadu, a w książce robi dokładnie to samo.

Po drugie R. Sikorski nazywa mnie "synem PRL'owskiego szpiega". To nieprawda, ale bawi mnie hipokryzja, którą jest potępianie koncepcji resortowych dzieci, ale korzystanie z niej gdy tylko jest to wygodne. Pomijam, że przy okazji b. szef dyplomacji ujawnia tajną operację polskiego wywiadu w Libii. Znów albo mamy do czynienia z konfabulacją, albo przestępstwem.