Skandal! Biedroń namawiał by nie głosowano na europosłów Prawa i Sprawiedliwości

pat 14.7.19 13:59

Gdyby każdy Polak i Polka zrozumiał wagę swojej decyzji, czy iść, czy nie- do wyborów, gdyby ten, co oddaje głos, rozważył swój wybór w swoim sumieniu i poddał ten akt moralnej ocenie, nigdy żadnemu Biedroniowi, Grodzkiej, Palikotowi, Cimoszewiczowi czy Kopacz nie przeszłoby nawet przez myśl, żeby ubiegać się o publiczne funkcje.

Lewackich, antypolskich polityków wybierają nie tylko ci, co na nich głosują, ich wybierają głównie ci, którzy w ogóle do wyborów nie przystępują.