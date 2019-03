Skakali po pomniku smoleńskim na hulajnogach, a TVN i ,,GW'' manipulują! Policja publikuje nagranie

Jozin z Bazin 25.3.19 8:41

GW i TVN to gadzinówki rodem z PRL-u im tak zostało do dziś legitymacje partyjne PZPR do czegoś zobowiązują ! maja kłamać i mówić to co sami za prawdę uważają, a że obecna władza nie jest po ich myśli to trzeba jej dołożyć na każdym odcinku, frontu walki. Jak zwykle łżą jak psy.