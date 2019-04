Skąd wziął się Zełenski? Wyjaśnia dr Jerzy Targalski

"To, że Ukraińcy głosowali na Zełenskiego, to nie znaczy, że nie popierają niepodległości Ukrainy, czy walki o tożsamość ukraińską, język, czy też chcą się podporządkować Rosji. To po prostu oznacza, że mają dość oszustów"- stwierdził dr Jerzy Targalski w swoim programie "Geopolityczny tygiel".

"Po pierwsze trzeba pamiętać o kupowaniu głosów. Według doniesień prasy, stawka wynosiła około 2 tysięcy hrywien za głos, to jest trochę więcej niż połowa najniższej pensji. Druga sprawa to był problem dostania się do drugiej tury. Wiadomo było już od dłuższego czasu, że Zełenski wygra pierwsza turę i na pewno trzeba znaleźć się w drugiej, żeby z nim rywalizować. A zatem z punktu widzenia Poroszenki polegał na tym, co zrobić, żeby to on dostał się do drugiej tury a nie ktoś inny. Dlatego część kandydatów miała za zadanie odbierać głosy potencjalnym rywalom Poroszenki, którzy mogliby uzyskać więcej głosów i wtedy Poroszenko do drugiej tury by się w ogóle nie dostał"-powiedział dr Targalski.