Siostry zakonne modlą się w intencji Trybunału Konstytucyjnego

W tej chwili ważny głos w sprawie ma Trybunał Konstytucyjny, gdzie już od ponad roku leży wniosek o uznanie tzw. przesłanki eugenicznej za niekonstytucyjną. Inicjatorem przekazania takiego wniosku do Trybunału był poseł Bartłomiej Wróblewski z PiS. W sumie pod wnioskiem podpisało się ponad 100 parlamentarzystów z różnych partii, tymczasem decyzji wciąż nie ma.

"W naszych klasztorach codziennie modlimy się zarówno za polityków, jak i za sędziów Trybunału Konstytucyjnego, bo to od nich teraz zależy czy dzieci w Polsce będą dalej zabijane"- podkreśliła w rozmowie z "Niedzielą" s. Halina Rosiek ze zgromadzenia służebniczek dębickich.

Od pierwszej niedzieli Adwentu mniszki modlą się szczególnie o pozytywną decyzję Trybunału. "Szturm modlitewny" potrwa aż do skutku. Inicjatywa zakonnych jest odpowiedzią na list Episkopatu do sióstr. Biskupi przypomnieli w nim o godności ludzkiego życia oraz prosili o modlitwę, tak aby życie człowieka- od momentu poczęcia do naturalnej śmierci- były chronione również prawnie.