Siły atomowe, flota, specnaz. Intensywne ćwiczenia w Rosji

Jedenastego października Rosja przeprowadziła duże ćwiczenia strategicznych sił jądrowych. Wzięły w nich udział załogi pułków rakietowych, nuklearnych okrętów podwodnych Floty Północnej i Floty Pacyfiku oraz piloci lotnictwa dalekiego zasięgu. Wystrzelenia SLBM przeprowadzono z jednego z okrętów podwodnych Floty Północnej na Morzu Północnym (cel: poligon Kura) oraz okrętu podwodnego Floty Pacyfiku na Morzu Ochockim (cel: poligon Czyża). Jeśli chodzi o lotnictwo strategiczne, to odbyły się loty: bombowców Tu-95MS (uzbrojonych w nowe pociski Kh-101) z bazy Ukrainka (obwód amurski), Tu-160 z bazy Engels (obwód saratowski) i Tu-22M3 z Szajkowki (obwód kałuski). W ćwiczeniach nie doszło za to do wystrzelenia pocisków ICBM – co jest zaskakującą informacją. W planach było to przewidziane – nie wiadomo, czy odpalenie się nie udało, czy w ogóle je odwołano.

Ćwiczenia przeprowadzono dzień po tym, jak wiceszef MSZ Rosji Siergiej Riabkow ostrzegł, że zagrożone jest przedłużenie traktatu rozbrojeniowego New START. Moskwa od dawna proponuje to Stanom Zjednoczonym, ale administracja Trumpa nie jest skłonna do negocjacji. Z najnowszych danych, jakie wymieniły w ramach New START Rosja i USA 1 września 2018 roku, wynika, że Rosja ma obecnie 1420 rozmieszczonych głowic bojowych, 517 rozmieszczonych wyrzutni (775 wyrzutni w sumie). Oznacza to, że od lutego 2018 roku liczba rozmieszczonych głowic bojowych zmniejszyła się o 24, rozmieszczonych wyrzutni o 10, a wyrzutni łącznie o 4. W przypadku USA liczby te wyglądają następująco: 1398 głowic bojowych (w lutym było 1350), 659 rozmieszczonych wyrzutni (652), 800 wyrzutni łącznie (800).

W dniach 2-8 października w Południowym Okręgu Wojskowym odbyły się największe od 30 lat ćwiczenia na ośmiu poligonach leżących na południu Rosji, w Armenii i separatystycznych regionach Gruzji – Abchazji i Osetii Południowej. Zaangażowano w nie ponad 2,5 tys. jednostek sprzętu wojskowego, w tym około 20 samolotów i 60 śmigłowców. Okręty Flotylli Kaspijskiej wspólnie z jednostkami obrony przeciwlotniczej Południowego Okręgu Wojskowego przeprowadziły ćwiczenia podczas których jednostki rakietowe „Dagestan” i „Tatarstan” wystrzeliły pociski manewrujące Kalibr. 1-5 października pod Brześciem na zachodzie Białorusi odbyły się manewry białoruskich sił operacji specjalnych i rosyjskich wojsk powietrzno-desantowych. Wzięło w nich udział do 1,5 tys. żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu.

Warsaw Institute