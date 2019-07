'Silna grupa egzorcystów już w akcji!' Żenujący fotomontaż na antypisowskim profilu!!!

Jedn z antypisowskich profili na Facebooku, bliźniaczo podobny do takich stron jak "Sokzburaka" czy "Nie lubię PiS-u" nosi dumną nazwę "Racjonalna Polska". Czy jednak na pewno "racjonalna", skoro "fani" nabierają się na co bardziej idiotyczne fotomontaże?

Tak było i w tym przypadku. "Racjonalna Polska" zaserwowała obserwującym ją użytkownikom Facebooka przerobioną fotografię reprezentacji Prawa i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim. Europosłowie trzymają w dłoniach drewniane krzyże. Zdjęcie podpisane jest "Silna grupa egzorcystów już w akcji", a administrator profilu dodał od siebie: "No to się zaczęło..."

Zdjęcie jest fotomontażem. Mimo to wielu "fanów" strony uważa fotografię za prawdziwą, w niewybredny sposób atakując znajdujących się na zdjęciu nowych europosłów PiS. Przeróbka, dzięki licznym udostępnieniom, dotarła do dużej liczby użytkowników, z których duża część bierze ją na serio.

"Ta grupa regularnie atakowała mnie ordynarnymi fejkami w kampaniach wyborczych. To wstyd dla Facebooka, że dalej nie usuwa tej grupy, mimo że regularnie łamie ona wszystkie regulaminy i zasady społeczności"- stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską.

Cóż, ani w krzyżu, ani w egzorcyzmach, ani w publicznym wyznawaniu swojej wiary (wbrew temu, co sugerują politycy i zwolennicy opozycji totalnej, nie jest to sprawa "prywatna", a prawo do swobodnego wyznawania wiary i uczestnictwa w praktykach religijnych gwarantuje nam tak rzekomo broniona przez nich Konstytucja RP), nie ma dla nas nic śmiesznego. Z całą pewnością jednak na profilu "Racjonalna Polska" najzabawniejszym ze wszystkich żartów jest... nazwa. Zachowania twórców i fanów strony z racjonalizmem nie mają bowiem zbyt dużo wspólnego...