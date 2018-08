Siła ,,cudownego'' medalika - o. Mirosław Kopczewski

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała: „Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi. Łaski będą obfite dla tych, którzy nosić go będą z ufnością”.

W Niepokalanowie w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywa się spotkanie „Oddaj się Maryi”. Ludzie z całej Polski przybywają aby na Eucharystii zawierzyć Niepokalanemu Sercu Maryi samych siebie, swoje rodziny, miejsca pracy, parafie, swoje problemy i troski. W konferencjach ojcowie franciszkanie tłumaczą różne aspekty oddania się Maryi.

W lipcu br. o. Mirosław Kopczewski, wikariusz Niepokalanowa, tłumaczył między innymi czym jest cudowny medalik i jakie korzyści płyną z noszenia go na sobie połączonej z ufną modlitwą aktu strzelistego z medalika: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Jego skuteczność nie zależy od metalu, z jakiego jest wybity ale z obietnic danych przez Niepokalaną.

Wielkim apostołem cudownego medalika był św. Maksymilian Maria Kolbe, dla którego był on głównym środkiem apostolstwa. Na teologii zawartej w cudnym medaliku oparł założone przez siebie Rycerstwo Niepokalanej. Każdy Rycerz Niepokalanej odmawia codziennie akt strzelisty z medalika, dodając słowa, które dołączył Kolbe: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.

Kolbe często odwoływał się do cudownego nawrócenia młodego bankiera Alfonsa Ratisbonne’a, zdecydowanego wroga Kościoła katolickiego. Zalecał dawanie cudownego medalika wierzącym i nie wierzącym, starym i młodym, tym którzy odrzucili Boga a nawet są wrogo ustosunkowani do wiary i do wierzących. Medalik był jego „kulką przeciw szatanowi”.

O. Kopczewski przytoczył wiele ciekawych świadectw dawnych i bliskich interwencji Maryi w życiu osób noszących na swym ciele medal Niepokalanej. Przyjęcie i noszenie cudownego medalika jest oznaką osób, które zawierzył się Matce Najświętszej, dając Jej prawo do swego życia i wszelkich spraw.

Nie medalik jednak zbawia ale Maryja, której jest symbolem. To Ona najlepsza z Matek dana nam na Krzyżu przez samego Pana Jezusa roztacza nad nami macierzyńską opiekę i towarzyszy nam w naszym codziennym zmaganiu się ze złem, które próbuje nas zniszczyć.

Ona jest Niepokalana i zły nie do Niej dostępu. Jest cała Boża i nas do Boga prowadzi.

Najbliższe spotkanie „Oddaj się Maryi” w sobotę 4 sierpnia. O 9.30 konferencja i świadectwa zawierzenia Maryi w Sali św. Bonawentury, następnie o 11.00 Eucharystia w Bazylice z zawierzeniem wszelkich spraw Matce Najświętszej i możliwością wstąpienia do Rycerstwa Niepokalanej. Około 12.15 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, przed Najświętszym Sakramentem wspólny różaniec i 15 minut rozmyślania na temat tajemnic różańcowych. Następnie możliwość ciepłego posiłku i spotkanie z zaproszonymi gośćmi, tym razem będą to chłopcy ze wspólnoty Cenacolo. Opowiedzą o swoim poszukiwaniu miłości w różnych nałogach, uzależnieniach oraz o powrocie do życia poprzez miłość we wspólnocie i modlitwę. Są świadkami, że Bóg żyje i uwalnia z największych nałogów.