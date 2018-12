Sił dżihadu nie można obłaskawić

To zdumiewające, jak wielu ludzi wierzy, że można obłaskawić Hamas, chociaż przykład Hezbollahu dowodzi, iż siły dżihadu nie potrzebują żadnego pretekstu dla propagowania destrukcji.

Gdyby tylko Izrael zniósł blokadę Strefy Gazy, nie byłoby ani rakiet, ani tuneli. Strefa Gazy by zakwitła. Nie byłoby starć. Ten argument, panujący w pewnych kręgach na świecie i w Izraelu, należy zbadać w kontekście Operacji Północna Tarcza.

Izrael nie nałożył żadnej blokady na Liban, który jest kontrolowany przez Hezbollah. Nie ma historycznego konfliktu z narodem libańskim. Liban przez wiele lat był miejscem turystyki ze świata arabskiego: wspaniałe plaże, restauracje i olśniewające życie nocne – raj. Ale Liban ma irański składnik: Hezbollah. Ci ludzie budują sieć tuneli i wyrzutni rakietowych, tak samo jak Hamas, a robią to w kontekście swojej głębokiej nienawiści do Zachodu, włącznie z Izraelem i Żydami.

Na moment wracając do Hamasu musimy zapytać: czy Strefa Gazy rozkwitnie, kiedy zostanie zniesiona blokada? Czy Hamas zmieni skórę?

Hezbollah dostarcza nam odpowiedzi. To nie chodzi o blokadę ani o konkretny konflikt, ani nie jest to spór o granice. Jest to koszmarna nienawiść, która przenika organizacje dżihadystyczne, tak samo sunnickie, jak szyickie.