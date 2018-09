Sikorski wystartuje do PE? Platforma 'wraca do rozpoznawalnych nazwisk'

Według Wirtualnej Polski były szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski otrzymał propozycję kandydowania do Parlamentu Europejskiego. Były Marszałek Sejmu może liczyć na "jedynkę" na liście Platformy Obywatelskiej do PE. Radosław Sikorski ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza.

Jak podaje portal Wirtualna Polska, były polityk nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji, jest jednak blisko zaakceptowania propozycji. Pierwotnie jedynką na listach PO w województwie kujawsko-pomorskim do Parlamentu Europejskiego miał być europoseł Tadeusz Zwiefka, któremu w 2014 r. udało się pokonać Jacka Rostowskiego- stwierdził informator z kierownictwa PO.

"Ale to Sikorski jest bardziej rozpoznawalny i mimo wszystko lepiej zna się na sprawach europejskich. A po tym, jak PiS szykuje na lokomotywy wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego byłą premier Beatę Szydło i marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego nie mamy wyjścia - musimy wrócić do znanych i rozpoznawalnych nazwisk"-ocenił rozmówca Wp.pl.

Pytany o komentarz, były szef MSZ stwierdził, że "jest poza polityką". Radosław Sikorski prowadzi obecnie jednoosobową działalność gospodarczą. Były minister zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem i zarządzaniem.

yenn/Wp.pl, Fronda.pl