Sikorski, Trzaskowski i Pieńkowska w Grupie Bilderberg

30. maja w szwajcarskim Montreaux spotyka się Grupa Bilderberg. Będą tam obecni także Polacy. Lista jest znamienna. To Radosław Sikorski, Rafał Trzaskowski Jolanta Pieńkowska - prezenterka TVN i żona bankiera Leszka Czarneckiego.

Grupa Bilderberg pierwszy raz zebrała się w roku 1954 z inicjatywy masona Józefa Retingera. Co roku zapraszanych jest na jej spotkanie około 130 osób.

O czym będą mówić w Grupie Bilderberg Sikorski, Trzaskowski i Pieńkowska? Czy zajmą się promocją polskich interesów? A może wykorzystają to spotkanie na szczycie, by zdobyć poparcie do walki z rządem Prawa i Sprawiedliwości?