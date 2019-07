Sikorski podsycał napięcia między Litwą a Polską?

"Wściekły, że Litwini nie ustępują, Sikorski zaczął przekonywać polskie ministerstwo obrony, by nie wysyłać myśliwców na Litwę (w ramach natowskiej misji Baltic Air Policing) i zakazał polskim ambasadorom organizowania wspólnych z Litwinami uroczystości"-czytamy o Radosławie Sikorskim w publikacji poświęconej rządom Dalii Grybauskaite. Jak przypominają autorzy, gdy w 2013 r. ówczesny szef polskiej dyplomacji przyjechał do Wilna, w rozmowie z litewskimi dziennikarzami na pytania zadawane w języku angielskim odpowiadał po polsku.

Agencja przypomina, że "Grybauskaite przerwała tradycję wizyt do Warszawy 11 listopada z okazji Dnia Niepodległości, a następnie odrzuciła zaproszenie prezydenta Polski do spotkania się, by omówić kwestie związane z NATO".