Sikorski oskarża i obraża ś.p. Lecha Kaczyńskiego

Krytyka politycznych oponentów to jedno, ale szarganie pamięci zmarłych to zupełnie co innego. Były szef MSZ Radosław Sikorski zdaje się o tym zapominać.

Sikorski w przeddzień miesięcznicy smoleńskiej zamieścił na Twitterze prowokacyjny wpis, w którym obraził ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, dwuznacznie wskazując, że to Kaczyński ponosi odpowiedzialność za katastrofę w Smoleńsku.

Jak napisał Sikorski:

"W wigilię miesięcznicy smoleńskiej, przypominam: wypadek spowodował główny pasażer i jego przedstawiciel w kokpicie. „Zmieścisz się, śmiało”"

W wigilię miesięcznicy smoleńskiej, przypominam: wypadek spowodował główny pasażer i jego przedstawiciel w kokpicie "Zmieścisz się, śmiało." — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 9 lutego 2017

Chwilę później zamieścił kolejny komentarz, pisząc: "Osoba współodpowiedzialna za śmierć 96 osób nie zasługuje na pomnik".

Osoba współdpowiedzialna za śmierć 96 osób nie zasługuje na pomnik, lecz na smutną refleksję o skutkach łamania procedur. — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 9 lutego 2017

Wpisy Sikorskiego wywołały falę krytyki na Twitterze. Jeden z internautów napisał:

"Najsmutniejsze, że taki typ szukający taniej prowokacji był ministrem RP. Za samo zaniechanie obowiązków przyjdzie odpowiadać".

