Sikorski o wizycie Merkel: Ci nasi nacjonaliści zobaczą sobie tych Niemców i...

"Chwała Bogu, że chociaż ta formuła współpracy polsko-niemieckiej nadal ma miejsce. No, bo Trójkąt Weimarski nie bardzo. I Trójkąt Królewiecki, czyli Polska, Niemcy, Rosja, który był bardzo poręczną i ważną dla nas formułą – też nie działa"- w taki sposób były polityk odniósł się do polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych. A dalej... Znów brednie o "nacjonalistach" (cóż, Sikorski, jako człowiek tak doskonale wykształcony i znający się na polityce powinien jednak odróżniać PiS od takiego np. Ruchu Narodowego...)

"Oszukał nas, że nie będzie premierem tak długo, jak jego brat jest prezydentem, że Macierewicz nie będzie ministrem obrony… Mógłbym kontynuować jeszcze długo(...) Więc mu nie wierzę, że on jest w UE na dobre i na złe. A po drugie, on jest takim ignorantem w sprawach zagranicznych i europejskich, że może doprowadzić do polexitu nawet nie mając takiej intencji. Tak jak to zrobił premier Cameron"- stwierdził rozmówca Deutsche Welle, ubolewając, że Polska pod rządami obecnej ekipy i tak wybrała "członkostwo drugiej kategorii", mimo to "wrzeszczy, żeby nie było dwóch prędkości".