Sikorski: Nasz Kościół nie jest już katolicki. To SEKTA!

Co z tego, że nacjonaliści równie mocno atakują PiS, jak totalna opozycja? Co z tego, że Kościół Katolicki odżegnuje się od nacjonalizmu, ze "modlitwa o śmierć papieża Franciszka" była jednostkowym przypadkiem i nie jest stanowiskiem całego Kościoła? Co z tego, że rząd PiS pomaga poszkodowanym przez wojnę w Syrii, tyle tylko że najbliżej ich miejsca zamieszkania? Najwyraźniej Sikorski wierzy, że kłamstwo powtarzane milion razy staje się prawdą. Polacy mu nie uwierzą, ale odbiorcy zagranicznych meidów, zwłaszcza ci, którzy słabo orientują się w sytuacji naszego kraju- jak najbardziej mogą się nabrać na opowieści o "nacjonalistycznej" sekcie i złym, ksenofobicznym rządzie. Pytanie, na ile o problemach Kościoła Katolickiego może wypowiadać się osoba, która publicznie ogłasza, że "nie ogarnia" jednego z najważniejszych dogmatów. Jeżeli taka osoba uchodzi za inteligenta, mogłaby co nieco doczytać, a później się wypowiadać...