Sienkiewicz krytykuje: Coraz więcej kobiet w sektorze publicznym

"Tam są coraz gorsze warunki pracy, coraz niższe płace, coraz więcej kobiet, coraz mniej mężczyzn. To będzie miało swoje konsekwencje w przyszłości. Jakość spada. Przecież państwa między sobą konkurują na elementarne bezpieczeństwo obywateli. To nie jest policjant z pałką na ulicy. To jest to, że jak coś mi się stanie to nie spędzę dziewięciu godzin na SOR. Jak moje dziecko idzie do szkoły, to wiem, że zostanie dobrze nauczone, a nauczyciel nie będzie musiał strajkować, bo wszyscy są w systemie, który dobrze działa" - mówił Sienkiewicz o administracji publicznej w rozmowie z "Onetem".