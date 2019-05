Siemiatycze. Co piąty Polak wyjechał stąd do Brukseli

Siemiatycze to niewielka, jednak niezwykła na mapie Polski miejscowość na Podlasiu. Niezwykła przede wszystkim dlatego, że aż co piąty jej mieszkaniec mieszka obecnie… w Brukseli.

Z Siemiatycz do Brukseli jeździ nawet bezpośredni autobus. I to kilka razy w tygodniu. Powodem emigracji są oczywiście kwestie ekonomiczne. Zapytany o powody wyjazdu jeden z mieszkańców Siemiatycz w rozmowie z Onet.pl stwierdził:

„Lepsze życie. Idziesz do sklepu i to co jest potrzebne to sobie bierzesz”.