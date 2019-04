Sieć 5G ważniejsza niż podróż na Marsa

Co przyniesie ze sobą technologia 5G? Wygląda na to, że szykuje się naprawdę olbrzymia rewolucja technologiczna. Nowy internet mobilny ma pozwolić na transmisję wielkich ilości danych w błyskawicznym czasie; co więcej, opóźnienia są tu minimalne. To może przynieść zupełnie nowe zastosowania, między innymi podłączanie do internetu kolejnych urządzeń, już nie tylko telefonów.

"5G umożliwi wzrost produktywności na historyczną skalę. Przewidujemy, że między 2028 a 2033 r. osiągnie on wartości między 30 a 35 proc., czyli na poziomie podobnym do tego, jakiego Stany Zjednoczone doświadczyły w latach 50. To jest rewolucja" - mówił prezes Nokii, Rajeev Suri, podczas konferencji MWC w Barcelonie.

Firma Ericsson zaprezentowała we współpracy z firmą Einride ze Szwecji system kierowania "autonomicznymi" ciężarówkami. Z Barcelony można było sterować pojazdami na plaży w Goeteborgu - a mowa o odległości 2500 kilometrów. I to właśnie transport może być głównym obszarem rewolucji technologicznej, bo do siedzi dzięki 5G będzie można podłączyć masę samochodów. Co więcej możliwa stanie się też budowa "inteligentnych" dróg, które będą komunikować się z pojazdami i systemami zarządzania ruchem.

Duża przyszłość leży też przed "smart" miastami - obecnie podłączanie infrastruktury miejskiej do sieci jest niezwykle problematyczne ze względu na kable. Teraz będzie można podłączać wszystko w sposób bezprzewodowy. Co może to dać w praktyce? Na przykład inteligentną sygnalizację świetlną, która będzie dostosowywać się do ruchu.

Jak wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna": "Powyższe technologie nie wyczerpują w pełni panoramy możliwości, jakie niesie ze sobą sieć 5G. Nowa generacja telefonii komórkowej ma się bowiem także przyczynić do gwałtownego rozwoju telemedycyny, zapewnić infostradę dla szerszej adopcji robotyki, a także umożliwić mobilne systemy wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. Każde z tych zastosowań wymaga przepustowości, minimalnych opóźnień i możliwości wpięcia w sieć dużej liczby urządzeń. 5G obiecuje to wszystko".

Te zapowiedzi nie zostaną jednak szybko zrealizowane. Sieć 5G potrzebuje bardzo dużego zagęszczenia nadajników – nawet 15-20 na 1km2. To oznacza, że konieczne będą drogie inwestycje; operatorzy muszą mieć pewność, że rzecz się zwróci. Najpierw do 5G będą podłączane też największe miasta, bo tylko tam będzie nadzieja na opłacalność. Do upowszechnienia 5G jeszcze daleka droga; do stworzenia inteligentnych dróg i miast, licznych autonomicznych samochodów – jeszcze dalsza. Ale wszystko przed nami.