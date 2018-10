Shell nie zważa na sankcję i zbliża się do Gazpromu

Kilka dni przed wizytą przedstawicieli Shella w Rosji agencja Reuters podała, że zachodni koncern prowadzi rozmowy na temat zakupu od Gazprom Nieftu udziałów w projekcie ropy i gazu. Chodzi o udziały w lądowym projekcie Tazowskij na Półwyspie Jamalskim. Zasoby złoża szacuje się wstępnie na 438 mln ton ropy i 186 mld m³ gazu. Pole nie należy do dużych – projektowane maksimum wydobycia ropy to 2 mln ton rocznie. Co odpowiadałoby zaledwie trzem procentom obecnej produkcji Gazprom Nieftu. Ekonomicznie nie ma to większego znaczenia. Ale ma duże znaczenie polityczne – bo oznaczałoby, że Shell po raz pierwszy od 2014 roku wraca do inwestowania w Rosji. Mimo wciąż obowiązujących sankcji. Transakcja (mówi się, że Shell jest zainteresowany około połową udziałów) jest korzystniejsza dla strony rosyjskiej nie tylko ze względów propagandowych. O ile dla takiego giganta, jak Shell, połowa niewielkiego złoża, nawet z tanim surowcem, nie jest istotna dla całości produkcji, to Gazprom Nieft uzyska zastrzyk gotówki. To bardzo ważne w sytuacji, gdy rosyjskie koncerny mają poważnie utrudnione możliwości pozyskiwania środków finansowych za granicą. Gazprom Nieft jest objęta sektorowymi sankcjami rządu USA. Shell zawiesił niektóre projekty w obszarze wydobycia gazu i ropy z łupków po wprowadzeniu zachodnich sankcji. Gazprom Nieft planuje uruchomienie projektu Tazowskiego w 2021 r. To zwykłe lądowe złoże naftowe i nie jest objęte amerykańskimi restrykcjami dla firm, które współpracowałyby z Rosjanami w projektach łupkowych, arktycznych i głębokowodnych.