Seweryn Aszkenazy: Wstydzę się za Izrael. Żydzi potrzebują Polski

Seweryn Aszkenazy, współzałożyciel Towarzystwa Kultury Żydowskiej Beit Warszawa i polski Żyd uratowany z Holocaustu przez polską katolicką rodzinę, broni naszego dobrego imienia przed oszczercami. W rozmowie z ,,Dziennikiem Gazetą Prawną'' Aszkenazy twardo atakuje izraelski rząd za pomówienia i mówi wprost, że Polska to dobre miejsce dla Żydów.



Gratuluję polskiemu rządowi tego, że doprowadził do powstania takiej ustaw[...] W ciągu siedmiu dni załatwił sprawę, której polskiej dyplomacji nie udało się załatwić przez 70 lat'' - powiedział Akszenazy.

,,W izraelskim rządzie nie ma zbyt wielu światłych ludzi. Otwarcie mówię, że coraz częściej wstydzę się za rządzących Izraelem. Izrael nie ma prawa wtrącać się w prawodawstwo rządu polskiego. Oczywiście chodzi również o pieniądze, bo możliwość oskarżania Polaków o Holokaust to również możliwość wyciągania odszkodowań i restytucji mienia. Ale powinniśmy być wdzięczni Izraelowi za ten protest, bo dzięki temu do wielu głów w końcu dotrze, że nie było żadnych polskich obozów śmierci, tylko niemieckie, nazistowskie, hitlerowskie'' - dodał.



,,Trzeba jasno powiedzieć, że to nie Polska, tylko cały świat kolaborował z Niemcami przy zagładzie Żydów. Polacy przecież nie łapali Żydów, jak Francuzi czy Holendrzy i Norwegowie. Polska policja nie aresztowała Żydów, nie ładowała ich do wagonów, nie było jej w Auschwitz. Prawdą jest natomiast to, że Polska cierpiała najwięcej ze wszystkich okupowanych krajów. Została oddana Niemcom przez sojuszników'' - stwierdził polski Żyd.

Pytany, co myśli o pogromach, odparł szczerze:

,,Były i nikt temu nie może zaprzeczyć, ale to są kryminalne incydenty. Izrael też ma elementy kryminalne i złodziejskie. Każdy kraj ma. Co to ma wspólnego z Polską i z Polakami?'' - powiediał.

,,Jestem stuprocentowym polskim Żydem. I Polakiem, który żyje dzięki temu, że został uratowany przez polską rodzinę. Proszę to wyraźnie napisać. Polska rodzina. Katolicy. Jestem im wdzięczny, zdaje się, że ta wdzięczność jest motorem mojego działania. I wiem na pewno, że Żydzi potrzebują Polski, a Polska potrzebuje swoich Żydów. I czuję też, że Polacy i Żydzi, którzy tutaj żyją, proszą, by Polsce dać spokój'' - stwierdził Seweryn Aszkenazy.

mod/forsal.pl